Zwitser Justin Murisier verrast Marco Odermatt in WB-opener op de afdaling

De eerste van negen afdalingen in de Wereldbeker alpineskiën is vrijdag verrassend gewonnen door de Zwitser Justin Murisier. Hij haalde het in het Amerikaanse Beaver Creek voor zijn landgenoot en de topfavoriet Marco Odermatt.

Tot voor vandaag had Justin Murisier (32) nog maar een keer het podium van een Wereldbeker alpineskiën gestaan, tijdens de reuzenslalom in Alta Badia in december 2020. Maar vrijdag verraste de Zwitser vriend en vijand in Beaver Creek.

Murisier gleed als snelste naar beneden en was met een tijd van 1'40"04 een zucht sneller dan zijn landgenoot Marco Odermatt, vorig seizoen de eindwinnaar van de algemene Wereldbeker. De derde plaats ging naar de Sloveen Miha Horbat.

De afdaling in Colorado werd meer dan twintig minuten onderbroken na een zware val van de Zwitser Arnaud Boisset, die werd overgebracht naar het ziekenhuis. Vorig seizoen werd de afdaling in Beaver Creek niet afgewerkt door slechte weersomstandigheden.

In de tussenstand van de algemene Wereldbeker blijft de Fransman Clément Noël op kop na vier van de 38 proeven. Noël won de slaloms in Levi en Gurgl. Hij telt 200 punten, evenveel als de Noor Henrik Kristoffersen.

Zaterdag staat in Beaver Creek de eerste Super-G van het seizoen op het programma, zondag volgt nog een reuzenslalom.