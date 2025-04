Maximilien Drion wordt 2e in vertical race in Tromsø en eindigt 2e in WB-stand ski-mountaineering

Maximilien Drion is in de laatste vertical race van het ski-mountaineeringseizoen tweede geëindigd. Dat is ook de plaats die hij bezet in de eindstand van de Wereldbeker in die discipline. Komend weekend kan de Belg ook de tweede plaats in de Algemene Wereldbeker veiligstellen.

Op het parcours in Tromsø moest Maximilien Drion enkel Remi Bonnet voorlaten in de vertical race. De Zwitser was een goeie 15 seconden sneller dan de 27-jarige Belg.



"Het was de race waar ik op hoopte", zegt Drion. "Het was een heel speciaal parcours, met een extreem steil eerste deel, waar je je echt moest concentreren om jezelf te ondersteunen met je armen en stokken, om op de ski's te blijven en niet naar achteren te glijden."

"Het tweede deel was vlakker en daarop kon ik me goed herlanceren en nog twee concurrenten passeren."

Bonnet is ook de eindwinnaar van de Wereldbeker vertical race. Hij won alle vier de manches. Drion eindigt als tweede en staat voorlopig ook tweede in de Algemene Wereldbeker.



De Fransman Thibault Anselmet heeft de eindzege daarin al zo goed als op zak, zijn derde op een rij. Drion moet komend weekend in de sprint en de individuele race nog een voorsprong van 64 punten verdedigen op Bonnet, de nummer 3 in de stand.