Het wereldkampioenschap G-wielrennen komt dit jaar naar Ronse

De Belgische G-wielrenners grossieren in WK-medailles. Vorig jaar in Zürich reden Ewoud Vromant en Maxime Hordies naar dubbel goud en brons in hun klasse, ook Marvin Odent haalde het podium in Zwitserland.

Dit jaar kunnen ze in eigen land aan de slag. Van 28 tot en met 31 augustus organiseert Ronse het eerste WK G-wielrennen in België.

Oostende had in 2020 de primeur moeten krijgen, maar daar stak een virus een stokje voor.