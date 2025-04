Dat was even schrikken in het slot. In volle voorbereiding van de sprint in de Ronde van Limburg ging een trosje renners uit de bocht. Het gevolg: ze kwamen samen achter de hekken terecht. Velen hielden zich nog miraculeus staande, maar onder meer Yentl Vandevelde - die de finish te voet wel nog haalde - kwam pijnlijk ten val. Bekijk de beelden hieronder.