Jumpingtalent Seppe Wouters legt de lat steeds hoger: "Ik ben streng voor mezelf"

België is een land van toppaarden én topruiters. Met de 17-jarige Seppe Wouters staat er al een nieuw talent te trappelen. Eerder dit jaar versloeg hij zelfs de voormalige nummer 1 van de wereld.

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door student Senne Vandenberghe. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

Voor Seppe Wouters begon alles in de manege van zijn ouders. Toch was hij in het begin bang van paarden. “Maar als je elke dag tussen hen loopt, verdwijnt die angst vanzelf”, vertelt hij.

Zijn vader, Christophe Wouters, stopte in 2015 met rijden om zich volledig op de begeleiding van zijn zoon te richten.

Zijn eerste grote succes kwam er op het Belgische kampioenschap bij de pony’s. Wouters was toen 10 jaar en is zo nog steeds de jongste ponyruiter ooit die zich tot Belgisch kampioen kroonde. “Dat was een mooie bevestiging, maar ik wou nog meer.”