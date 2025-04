"Wedstrijdbeest" Roos Vanotterdijk flirt stilaan met wereldtop: "Ze is een volwassen zwemster aan het worden"

Roos Vanotterdijk heeft zich afgelopen weekend nog eens in de schijnwerpers gezet. In Stockholm verbrak ze drie Belgische records. Sporza Daily gaat op zoek naar het geslaagde recept en de mogelijke top van de zwemster. "Ze heeft volgens mij rust gevonden na de de coachturbulenties", vermoedt analist Sidney Appelboom.

En toen had ze er tien. Roos Vanotterdijk zwom afgelopen weekend naar drie nieuwe Belgische records, waardoor ze er nu in totaal tien heeft. Ze blijft wel nuchter en beseft het grotere belang. "Natuurlijk is het een graadmeter, maar het belangrijkste is om te kijken naar het wereldtoneel en naar hoe anderen presteren", vertelt Vanotterdijk in Sporza Daily. "Het is wel een goede graadmeter voor mijn eigen progressie en om te zien dat ik stappen zet. Dat daar een Belgisch record bij komt, is een kers op de taart." Sidney Appelboom, ex-zwemmer en vaste zwemanalist bij Sporza, volgt haar daarin. "Een Belgisch record is altijd het beste dat ooit gepresteerd is, maar kwaliteit moet je plaatsen. Eénoog is koning in het land der blinden. Iemand met het talent van Roos kan heel veel records breken."

Je kan beginnen hopen op finales op grote toernooien. Ze moet 'maar' zeven tienden sneller zwemmen. Sidney Appelboom

De records zijn niet onbelangrijk, maar voor Appelboom viel vooral één prestatie op. "Op de 100 meter vlinderslag doet ze drie tienden van haar Belgisch record, in het nummer waarin ze al halve finales haalde op grote toernooien." "Liever kwaliteit dan kwantiteit. We komen op een scharnierpunt. Je kan beginnen hopen om finales te halen op de grote toernooien. In LA (locatie van Olympische Spelen in 2028, red.) zal ze waarschijnlijk maar zes of zeven tienden sneller moeten zwemmen." En er is nog een pluspunt om mee te nemen. De toevoeging van de 50 meter aan het olympische programma kan gunstig zijn voor Vanotterdijk. "Er zijn meerdere zwemmers die meerdere nummers moeten zwemmen. Op sommige nummers zal het niveau dus iets lager zijn. Het wordt dus een heel klein beetje makkelijker om finales te halen."

Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer strandde ze in de halve finales van de 100 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag.

Concurreren en vertrouwen kweken

Maar van waar komt die constante progressie? Wat opvalt, is dat Vanotterdijk veel meer wedstrijden zwemt. "Het is een andere manier van trainen, want een wedstrijd is eigenlijk ook een training", duidt de 20-jarige zwemster zelf. "Zo kan je jezelf meten en beter kijken waar je staat. Met meer wedstrijden kan je beter vergelijken met anderen op wereldtoneel. Je ziet de progressie en je leert hoe je races moet indelen, het belangrijkste is eerst zelf stappen maken." Appelboom vindt het een goede keuze. "Roos is een wedstrijdbeest. Het is goed dat ze op verschillende slagen goed is en dat ze Belgische records zwemt. Dat geeft telkens vertrouwen en nu zien we duidelijk resultaat."

Met Mark Faber heeft ze het vertrouwen helemaal gevonden. Sidney Appelboom

Na een stoelendans van coaches heeft de Belgische zwembond nu met High Performance Manager Mark Faber (wellicht) een vaste man aan het hoofd. Ook dat helpt Vanotterdijk. "Nu heeft ze met Mark Faber, die gekend is als een rustgevende persoon, het vertrouwen helemaal gevonden en kan ze presteren", denkt Sidney Appelboom. "We wisten al lang dat we een supertalent hebben, maar je moet het kunnen waarmaken. Het zat niet allemaal mee, maar nu kan ze het zelf goed verwoorden en zeggen wat ze verlangt en waarvoor ze gaat."

Het is nog zoeken waar ik sta. Dat zal duidelijker worden op het WK. Roos Vanotterdijk