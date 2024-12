Zit comeback er al op? Marcel Hirscher scheurt kruisband in zijn linkerknie: "Misschien wel einde van mijn avontuur"

De comeback van topskiër Marcel Hirscher is mogelijk van korte duur. Hij scheurde gisteren op training zijn kruisband en is daarna onmiddellijk geopereerd. De 35-jarige Oostenrijker maakte onlangs na een onderbreking van vijf jaar zijn comeback in competitie. "Dit is een ferme streep door de rekening", deelt hij.

Wat een groots comebackseizoen moest worden, veranderde maandag in een dramajaar. Marcel Hirscher scheurde de kruisband in zijn linkerknie op training en ziet al het harde werk in het water vallen.

"Uiteraard is dit een ferme streep door de rekening en enorm jammer", zegt Hirscher. "Het hele team, ikzelf incluis, had heel andere plannen voor deze winter. Het zal erg lastig worden om naar wedstrijden te kijken."

"Spijtig genoeg maakt dit deel uit van het skiën. Misschien betekent dit wel het einde van mijn avontuur. Voor het eerst ondervind ik wat de pijn inhoudt van een gescheurde kruisband, wat al zovelen hebben moeten doormaken."

"Wat overblijft, is dat deze acht maanden intens waren en ik veel plezier heb beleefd."

Marcel Hirscher vierde eind oktober zijn terugkeer in de wereldbeker met een 23e plaats in de reuzenslalom van Sölden.

De skiër had in 2019 zijn imposante loopbaan beëindigd waarin hij acht keer de algemene wereldbeker won en 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden, 7 wereldtitels en 2 olympische titels pakte.

Daar kan hij (voorlopig) geen vervolg aan breien.