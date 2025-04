2 op 2 voor UAE in de Abruzzen: Ivo Oliveira was gisteren aangever, maar nu afmaker op de slotklim

Wéér prijs voor UAE in de Ronde van de Abruzzen. Na Covi toonde ook Ivo Oliveira zijn snelle slotkilometer in de Italiaanse rittenkoers. Met een langgerekte inspanning schonk hij het team op de tweede dag ook de tweede zege. Alleen: omdat Covi aan het meevieren was, profiteerde Filippo Fiorelli om de leiderstrui af te snoepen van de UAE-mannen.