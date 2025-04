"Ik voorspel Inter in de finale": 90 minutes waarschuwt Kompany voor "vreemde eend in de bijt"

Vanavond trekt Vincent Kompany met Bayern München naar Milaan. De Duitse recordkampioen moet een 2-1-achterstand ophalen in het hol van de leeuw. Filip Joos en Frank Boeckx zijn het in de podcast "90 minutes" eens en voorspellen Inter in de finale. "Het wordt voor Bayern moeilijk om door te stoten, Inter is een ploeg met hoofdletter P."