Waarschuwinkje naar Lamkel Zé, maar vooral strijdvaardige Vrancken bij aanstelling: "En ja, ik blijf ook in 1B"

kalender wo 16 april 2025 18:11

Hoe kijkt Wouter Vrancken zelf naar zijn coup de théâtre? Vandaag werd de Truienaar officieel voorgesteld als de nieuwe coach van STVV. Zijn opdracht is duidelijk: de club in de laatste 3 wedstrijden verzekeren van het behoud. Bij zijn aanstelling kreeg Vrancken meermaals de vraag wat zijn plannen zijn met woelwaters Lamkel Zé en Lapoussin. Die beantwoordde hij heel duidelijk: "Als ze niet voor de ploeg spelen, dan gaan we problemen krijgen."

Wouter Vrancken begint vandaag aan een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière bij STVV. In de laatste 3 wedstrijden van de Relegation Play-offs is het moment van de waarheid meer dan ooit aangebroken voor de ploeg uit de fruitstad. Vrancken gelooft dat zijn nieuwe ploeg voldoende capaciteiten in huis heeft om over 3 speeldagen bovenaan te eindigen en het behoud te verzekeren: "Ik had het niet gedaan als ik niet overtuigd was van de kwaliteit van de kern. Ik ben blij om hier te zijn."

Ik blijf coach van STVV, ook al spelen we volgend jaar in 1B. Wouter Vrancken - coach STVV

Maar wat als het toch nog misloopt voor de Truienaren? Daar is Vrancken zeer duidelijk over: "De club deed eerst een voorstel om enkel trainer te zijn in 1A omdat ze dachten dat ik niet wilde blijven in 1B, maar ik wilde het alleen maar doen als er een vervolg aankwam. Ik blijf coach van STVV, ook al spelen we volgend jaar in 1B."

Veel tijd om grote zaken te veranderen heeft Vrancken niet meer. Over een maand valt het doek over de Relegation Play-offs. "Ik heb maar een maand de tijd, dus ik kan niet alles veranderen. Het gaat om accenten leggen. Ik zie veel goede wil bij de spelers. Nu draait het om mentaliteit, de kwaliteit is een surplus. Met het DNA van STVV is dat gewoon het belangrijkste dat je moet uitstralen."

Didier Lamkel Zé nam zijn fratsen dit seizoen gewoon mee naar Stayen.

Wat met Lapoussin en Lamkel Zé?

Bij STVV hebben ze 2 figuren rondlopen die in het verleden vaak woelwaters zijn gebleken, maar hun kwaliteit is niet te miskennen. Vrancken laat alvast weinig ruimte voor interpretatie wanneer het over Didier Lamkel Zé en Loïc Lapoussin gaat.

Als het teambelang niet voorop staat, dan gaan we problemen krijgen. Wouter Vrancken - coach STVV

"Als je jezelf kan aanpassen aan het team, ook al heb je een speciaal karakter, dan is dat oké voor mij. Zolang je maar alles voor het team wil doen om de club in 1A te houden. Maar wanneer het teambelang niet voorop staat, dan gaan we problemen krijgen."

Opvallend detail