Kruis over seizoen: Manchester United verliest Joshua Zirkzee met hamstringblessure

Manchester United is al langer de weg kwijt. De Engelse topclub kreeg afgelopen weekend tegen Newcastle 4 doelpunten om de oren en zag Joshua Zirkzee in minuut 55 het veld verlaten.

De Nederlandse aanvaller staat door een hamstringblessure voor de rest van het seizoen aan de kant. Zirkzee speelde dit seizoen 48 wedstrijden. Daarin wist hij zeven keer te scoren en deelde hij drie assists uit.

Coach Ruben Amorim vertelde het volgende: "Zirkzee komt dit seizoen niet meer in actie. We moeten hem nu voorbereiden op volgend seizoen. Het is voor elke speler moeilijk om te stoppen, maar dat is voetbal."