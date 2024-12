Union straft Loïc Lapoussin à la Bart Simpson voor forse uitspraken na de match bij Cercle Brugge

Loïc Lapoussin beklaagde zich na Cercle Brugge-Union over de ambiance in Jan Breydel, die hij weinig motiverend vond om (goed) te voetballen. Uitspraken die niet alleen bij Cercle in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Union besloot daarom zijn flamboyante te straffen, weliswaar op een originele manier.