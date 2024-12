Andy Baetens achterna? François Schweyen imponeert op weg naar halve finale op Lakeside WK darts

Zit er opnieuw een Belgische dartssprookje aan te komen? Een jaar nadat Andy Baetens wereldkampioen werd in de WDF-bond, heeft François Schweyen zich met overmacht geplaatst voor de halve finales op Lakeside. Onze 35-jarige landgenoot veegde in zijn kwartfinale de vloer aan met de Zwitser Thomas Junghans.

Een jaar geleden schreef Andy Baetens een stukje Belgische dartsgeschiedenis. In de mythische Lakeside-zaal kroonde hij zich als eerste landgenoot ooit tot wereldkampioen darts. Weliswaar niet bij de profbond PDC, maar wel bij de WDF, de federatie voor amateurs en semi-profs.

Nu is er opnieuw een landgenoot wiens ster schittert op Lakeside. François Schweyen plaatste zich vrijdag met een indrukwekkende 4-0-zege voor de halve finales. Onze 35-jarige landgenoot veegde de vloer aan met de Zwitser Thomas Junghens.

Schweyen, bijgenaamd "The Clock", is voor het grote publiek een nobele onbekende, maar de Waal draait al een hele tijd mee aan de Belgische (sub)top. Zo plaatste hij zich de voorbije jaren al enkele keren voor de PDC-toernooien in Wieze en Antwerpen.

Dit jaar wist Schweyen zich ook driemaal te plaatsen voor de hoofdtabel van een EuroTour-toernooi in de PDC, maar het was vooral in de WDF dat onze landgenoot presteerde. Zo wist hij zich voor het eerst te plaatsen voor het WK, al werd hij wel pas opgevist als reserve na het afhaken van een concurrent.