Andy 'The Beast' Baetens verscheurt zijn tegenstander in WK-finale darts in mythische Lakeside

Jarenlang was die BDO-bond de maat van alle dingen in het darts, met het WK in de iconische Lakeside-zaal als jaarlijkse parel aan de kroon.



Door de concurrentie van de meer populaire PDC-bond werd de BDO beetje bij beetje naar de achtergrond verwezen, tot in 2020 de stekker er werd uitgetrokken.



De World Darts Federation (WDF) sprong in het gat en wierp zich op als natuurlijke opvolger van de BDO. Ook het Lakeside WK bleef zo overeind.



Het is in die WDF dat Andy Baetens dit seizoen zowat alles won wat er te winnen viel. In het gewone leven werkt Baetens in een supermarkt, maar met pijltjes in handen verandert hij in 'The Beast'.



Omdat hij sinds september geen wedstrijd meer had verloren, begon Baetens als superfavoriet aan het WK. Achtereenvolgens werden de Pool Bialecki, de Schot Stone, de Australiër Tata en de Zweed Nilsson opgerold om tot in de finale te geraken.



Hierin trof hij de Nederlander Chris Landman, die met Jelle Klaassen en Neil Duff 2 ex-wereldkampioen had verorberd. Maar Baetens bleek van een ander kaliber.



Op geen enkel moment kon Landman Baetens bedreigen. Het duurde 7 legs voor hij voor het eerst kon winnen en enkel van 3-0 naar 3-1 kon hij ook een set winnen.



'The Beast' gaf zijn prooi niet meer af. In de laatste set pakte hij ook nog eens uit met een 124-finish, om het in de laatste leg af te maken met dubbel 20.



Baetens gooide zich languit voor het dartsbord. Hij is de eerste Belg die een wereldtitel darts behaalt bij de profs.