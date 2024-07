Mark Cavendish heeft Nederlandse smaak te pakken en mag ook juichen in na-Tourcriterium van Heerlen

Mark Cavendish wint ondanks val in de Acht van Chaam

De 93e editie van de Acht van Chaam in Nederland had niemand minder dan recordwinnaar in de Tour Mark Cavendish gelokt.



De Brit vertrok in een pak van een 30-tal renners met ook onder meer Girmay, Kooij en Teunissen, maar kwam al snel ten val in het oudste nog bestaande na-Tourcriterium. Gelukkig zonder al te veel erg.



Op 5 ronden van de finish dropte jonkie Frank van den Broek een bommetje. De Nederlander werd in de slotronde gegrepen en dus konden de snelle mannen zich opmaken voor een sprint in Chaam.



Cees Bol lanceerde ploegmakker Cavendish daarin uitstekend naar de streep, de ex-wereldkampioen maakte vlot af. Groene trui Biniam Girmay moest zich alweer tevreden stellen met een tweede plek, Olav Kooij werd derde.