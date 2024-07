Wereldkampioen Mathieu van der Poel soleert naar de zege in na-Tourcriterium van Roeselare

Mathieu van der Poel is naar de zege geknald in het na-Tourcriterium van Roeselare. De wereldkampioen kwam solo aan na een versnelling in de finale. In de achtergrond spurtte groene trui Biniam Girmay naar plek 2, voor Van der Poels ploegmakker Gianni Vermeersch.

Wat hem in de Tour niet lukte, is vanavond wel gelukt voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen knalde naar de zege in het na-Tourcriterium van Roeselare.

De Nederlander kleurde samen met Biniam Girmay en ploegmakker Gianni Vermeersch de finale. Maar sprinten tegen de kersverse groene trui? Daar had Van der Poel geen zin in.

Hij muisde er vanonder in het slot en kwam solo over de streep. Een tiental seconden later mocht Gianni Vermeersch het wel nog opnemen tegen Girmay voor plek 2, maar de Eritreëer toonde zich de snelste. Gisteren werd Girmay al 3e op het na-Tourcriterium in Aalst.

Naast het hoofdevenement was er ook nog een korte tijdrit om de avond op gang te trappen. De bloemen gingen daarin naar Yves Lampaert, die in eigen provincie Jonas Rickaert en Piet Allegaert - nog 2 West-Vlamingen - afhield.