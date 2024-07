Na reeks podiumplaatsen mag Girmay nog eens juichen: hij wint regenachtig na-Tourcriterium in Herentals

De groene trui heeft nog eens een sprint naar zijn hand gezet. Biniam Girmay versierde al ereplaatsen in de na-Tourcriteriums van Aalst, Roeselare en het Nederlandse Chaam, maar snelde vandaag naar winst in Herentals. Mark Cavendish werd tweede, Belgisch kampioen Arnaud De Lie strandde op drie.

In de Tour pakte Biniam Girmay 3 zeges, in de na-Tourcriteriums was winnen hem tot vandaag niet gegund. In Aalst werd hij derde na Campenaerts en Philipsen, in Roeselare tweede na Van der Poel en in Chaam tweede na Mark Cavendish.

Die laatste stond ook vandaag weer aan de start in Herentals. Cavendish leek Vlaanderen te komen uitzwaaien, maar spuide vooraf vooral mist over zijn toekomst.

In de finale van het na-Tourcriterium schepte de Brit wel duidelijkheid: zijn goeie benen is hij nog niet kwijt. Blikvangers Girmay en De Lie trokken mee met de recordwinnaar uit de Tour naar de streep.

En daar toonde de groene trui uit de afgelopen Ronde van Frankrijk zich nog eens de snelste. Cavendish repte zich naar plek 2 en zo werd de uitslag van gisteren in Chaam netjes omgedraaid. Arnaud De Lie stelde zich tevreden met plek 3.

Het criterium in Herentals was meteen ook het laatste in ons land. De focus kan zo helemaal op de Olympische Spelen, waar zaterdag ook alweer een hele reeks Tourkanonnen te bewonderen zijn.