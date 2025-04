Geslaagd met grootste onderscheiding: UAE met 3 op 4 in Abruzzen, Georg Zimmermann eindwinnaar

Bijna een perfect rapport. Ivo Oliveira heeft de vierde en laatste rit van de Ronde van de Abruzzen gewonnen. Het is de tweede ritzege voor de Portugees en de derde voor UAE Team Emirates. De Duitser Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) kwam nooit in de problemen en stelde zijn eindwinst veilig.

Wat een week.

Ivo Oliveira heeft de vierde en laatste rit van de Ronde van de Abruzzen gewonnen. De Portugees won in een sprint à deux van de Nederlander Sjoerd Bax (Q36.5). Zo wint UAE Team Emirates hun derde rit van de week. Oliveira was eerder al de beste in rit 2.

De Portugees maakte deel uit van een vroege vlucht bestaande uit zeven renners. Met onder anderen George Bennett, Joel Suter en Sjoerd Bax was het een uitje met ex-ploeggenoten. Bax probeerde in de laatste afdaling weg te rijden, maar dat liet Oliveira niet gebeuren.



"Ik weet dat ik hem geen 10 meter mag geven, dan is hij weg", reageerde hij.

"Twee dagen geleden was ik al in de wolken, ik kan niet omschrijven hoe ik me nu voel. Ik ben sprakeloos"

De eindoverwinning van Georg Zimmermann kwam nooit in gevaar. Het is voor de Duitser van Intermarché zijn derde profoverwinning.