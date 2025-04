Sven Nys prikkelt concurrentie voor Muur van Hoei: "Thibau naar voet brengen, is problemen veroorzaken"

In het kamp-Nys stijgt de spanning.

Vandaag staat Thibau Nys aan de start van zijn favoriete koers van zijn voorjaar: de Waalse Pijl. Het parcours kent voor hem geen geheimen. Voor het grote publiek is het inmiddels ook geen geheim meer dat Nys zich wil bewijzen.

Maar met kleppers als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel aan de start, blijft de vraag toch: kan de springveer van Lidl-Trek een rol van betekenis spelen in de finale?

"Ik vind het zelf heel moeilijk in te schatten", zegt vader Sven. "Het is allemaal de eerste keer. In de Amstel zag ik dat hij conditioneel in orde is en stappen heeft gezet. Maar of hij klaar is om het duel aan te gaan met de besten van de wereld, kan ik niet zeggen."