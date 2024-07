Victor Campenaerts luistert ritzege in de Tour nog wat op met winst in natourcriterium van Aalst

Alweer prijs voor Victor Campenaerts. Na zijn fraaie zege in de Tour heeft onze landgenoot nu ook het natourcriterium in Aalst gewonnen. Campenaerts kwam solo over de streep. Jasper Philipsen en groene trui Biniam Girmay vervolledigden enkele tellen later het podium.

In de Tour moest Victor Campenaerts de klus nog klaren in een sprint met 3, vandaag kwam de sterke man van Lotto - Dstny alleen over de streep in het natourcriterium van Aalst.

Starten deed Campenaerts nochtans zonder stem, na een "redelijk intens feestje" in Frankrijk. Maar Vocsnor had zelfs na een lastige Tour en een zwaar feestje nog genoeg jus in de benen.

In de straten van Aalst liet hij mooi volk achter zich. Enkele tellen na de oerschreeuw van Campenaerts bikkelden Jasper Philipsen en Biniam Girmay voor de 2e plek. Philipsen haalde het voor de Eritreëer, die zijn groene trui nog eens mocht tonen aan het publiek.