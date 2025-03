Karl en José zien "weerbare" Jasper Philipsen en delen gerucht over Mathieu van der Poel: "Rijdt hij toch de Strade Bianche?"

zo 2 maart 2025 18:10

Het is geen editie voor de geschiedensboeken geworden, maar dat zal Jasper Philipsen worst wezen. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer stellen vast dat de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne "matuur" geworden is, zagen Wout van Aert "trainen" en delen een opvallend gerucht over Mathieu van der Poel.

Karl: "Jasper Philipsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne in een massasprint. Viel die spurt vandaag te ontlopen?" José: "Dat hoop je als je naar hier afzakt, want in Le Pays des Collines kan veel gebeuren. Maar er waren hier zoveel sprinters aanwezig dat het moeilijk zou worden. Het is bij hoop gebleven." Karl: "We hebben enkele inspanningen gezien van Wout van Aert. Hij reed vooraan, dan weer achteraan en terug. Was dit een doorgedreven oefensessie?" José: "Ik denk dat hij een beter gevoel overhoudt aan Kuurne dan aan de Omloop van gisteren. Dat is het belangrijkste om mee te nemen naar wat nog volgt."

Jasper Philipsen is 27 jaar geworden en is op volle maturiteit gekomen. Alle muizenissen zijn uit zijn hoofd. Hij is daar waar hij moet zijn. José De Cauwer

Karl: "We zagen in de sprint Philipsen en Olav Kooij. De anderen zoals Tim Merlier, Jonathan Milan en Jordi Meeus zijn niet aan sprinten gekomen." José: "Neen, ploegen zoals Lidl-Trek en Soudal-Quick Step hadden veel volk opgebruikt. Zij kwamen enkele mannetjes tekort." "Philipsen reed met zijn ploeg iets minder nadrukkelijk in beeld, al was hij telkens mee in de heuvelzone en dat bewijst zijn goeie benen. Op het einde kwam met die lead-out ook niemand dichter. Iedereen moest zitten en ernaar kijken." Karl: "Philipsen is de man van het weekend. Gisteren ging hij al heel makkelijk bergop. In Kuurne waren zijn benen naar eigen zeggen minder en voelde hij de inspanningen van de Omloop, maar hij lijkt me aan weerbaarheid te hebben gewonnen. Dat bombardeert hem misschien nu al tot een van de topfavorieten voor Parijs-Roubaix." José: "Hij is 27 jaar geworden en is op volle maturiteit gekomen. Alle muizenissen zijn uit zijn hoofd. Hij is daar waar hij moet zijn." "Vorig jaar had hij de stap om het Vlaamse voorjaar te verteren nog niet gezet. Nu moet een koers als Gent-Wevelgem kunnen. Hij staat er alleszins vanaf zijn eerste koersen."

Strade met MVDP?