LIVE: spektakelstuk in Mechelen! Malinwa staat plots met 10 na rode kaart voor Lauberbach

Dit staat er vandaag op het spel

Na de 3-0-nederlaag van vorige week kan KV Mechelen zich geen nieuw puntenverlies veroorloven in de strijd om Europees voetbal. Bij een nederlaag kan Charleroi de kloof vergroten tot 6 punten. De mannen van Fred Vanderbiest kunnen de 3 punten maar beter thuishouden met het oog op Europees voetbal.





Als KVC Westerlo nog iets wil betekenen in deze Europe Play-offs, dan kan het vandaag maar beter winnen. Met een overwinning kan het zelfs over KV Mechelen springen en doet het weer volop mee in de bovenste regionen van de Europe Play-offs. Bij een nederlaag is het game over voor de mannen van Timmy Simons en lijken ze het seizoen in alle anonimiteit af te sluiten.