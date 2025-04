Jouw gids voor Parijs-Roubaix 2025: parcours, deelnemers en zaterdag én zondag live bij Sporza

kalender wo 9 april 2025 11:15

Een week na de Hoogmis van het Vlaamse wielervoorjaar, is het traditiegetrouw de beurt aan onze Zuiderburen. Zaterdag en zondag trotseert het peloton opnieuw de verraderlijke kasseien in Parijs-Roubaix. Wie de Hel van het Noorden overleeft weten we nog niet. Maar alle praktische info over de mannen- en vrouwenwedstrijd, kan je wel lezen in onze gids.

Parijs-Roubaix (mannen)

Zo was het vorig jaar:

Een historische dubbel voor de regenboogtrui. Een week na zijn oppermachtige overwinning in Vlaanderens Mooiste, etaleerde Mathieu van der Poel ook in Parijs-Roubaix zijn hoogvorm.



Door de afwezigheid van Wout van Aert, waren op voorhand alle ogen gericht op de Nederlandse wereldkampioen. Dat wist hijzelf als geen ander. In het Bos van Wallers deelde Van der Poel al een eerste speldenprikje uit. Enkel ploeggenoot Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Mick van Dijke konden volgen. Al duurde hun geluk niet lang.



Op 60 kilometer van de piste in Roubaix ging Van der Poel er solo vandoor. De rest wist al snel dat plek 2 het hoogst haalbare was tegen een wereldkampioen die een magische dag beleefde.



Het feestje van Alpecin-Deceuninck werd nog compleet gemaakt door Philipsen, die op 3 minuten van zijn kopman voor het tweede jaar op een rij zorgde voor een een-tweetje. Pedersen vervolledigde het podium in de Hel van het Noorden.

Parijs - Roubaix klassement ranking naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 5:25:58 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Jasper Philipsen +3:00 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Mads Pedersen +3:00 Lidl - Trek LTK 4 Nils Politt +3:00 UAE Team Emirates UAD 5 Stefan Küng +3:15 Groupama - FDJ GFC 6 Gianni Vermeersch +3:47 Alpecin - Deceuninck ADC 7 Laurence Pithie +3:48 Groupama - FDJ GFC 8 Jordi Meeus +4:47 BORA - hansgrohe BOH 9 Søren Wærenskjold +4:47 Uno-X Mobility UXM 10 Madis Mihkels +4:47 Intermarché - Wanty IWA meer tonen

Parcours:

De 122e editie van Parijs-Roubaix telt 30 kasseistroken, netjes verspreid over het parcours van 259 kilometer. In Compiègne weerklinkt om 11.10 uur het startschot. De secteur van Troisvilles is na 96 kilometer het eerste hapje. Het peloton begint daar aan de helse slinger over de Noord-Franse kasseien, waarbij het Bos van Wallers (strook 19) zoals altijd een scharnierstrook is. De aanloop zit wel in een ander jasje. Voor Arenberg worden 2 verse stroken geïntroduceerd en richting het Bos maakt het peloton een kleine omweg langs de mijnsite. Met vier haakse bochten moet de gebruikelijke flessenhals en de stormloop naar het Bos afgezwakt worden. De traditionele finale bestaat uit onder meer Mons-en-Pévèle (strook 11) en Carrefour de l'Arbre (strook 4). De finish op de piste wordt tussen 17.00 uur en 17.35 uur verwacht.

Deelnemerslijst:

De Hel van het Noorden mag uitpakken met een indrukwekkend deelnemersveld. Of wat dacht je van een krachtmeting tussen titelverdediger Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mads Pedersen, Filippo Ganna en Jonathan Milan.



En wat kan wereldkampioen Tadej Pogacar in zijn eerste bezoek aan de piste van Roubaix? In de Ronde van Vlaanderen, toonde hij alvast dat hij er meer dan klaar voor is.



Outsiders als Jasper Philipsen, Joshua Tarling, Davide Ballerini, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle, Biniam Girmay, Oier Lazkano, Laurence Pithie, Stefan Bissegger, Oliver Naesen, Alexander Kristoff en Lukas Kubis hopen op een stunt.

Live bij Sporza:

Op onze website en in onze app bieden we je een liveverslag van start tot finish aan. Op VRT 1 gaat de uitzending om 13.30 uur van start. Op Radio 1 kan je de koers vanaf 13 uur volgen.

Parijs-Roubaix (vrouwen)

Zo was het vorig jaar:

Bij de vrouwen geen solo, maar wel een zestal. Al maakte dat geen verschil voor wereldkampioene Lotte Kopecky die aan het langste eind trok op de piste in Roubaix. Onderweg was er een constante: Kopecky koos voor de aanval, Marianne Vos, de andere topfavoriete, voor haar schaduw. Dat zorgde ervoor dat het pas in de diepe finale, op Camphin-en-Pévèle pas echt losbarstte.



Kopecky snelde weg uit een omvangrijke elitegroep, enkel Vos en Elisa Balsamo konden volgen. Ook Pfeiffer Georgi kon de oversteek nog maken, naar Ellen van Dijk en Amber Kraak, die anticipeerden op het juiste moment. Samen reden zij naar de Velodroom. Daar leek pistekoningin Lotte Kopecky zich nog even te laten ringeloren, maar in een bloedstollende sprint reed ze, vanuit een verloren laatste positie, naar de ultieme bekroning in haar droomkoers.

Uitslag Parijs-Roubaix (vrouwen) ranking naam resultaat ploeg 1 Lotte Kopecky 145 km in 3u47'13" 2 Elisa Balsamo z.t. 3 Pfeiffer Georgi 4 Marianne Vos 5 Amber Kraak 6 Ellen van Dijk op 6" 7 Lorena Wiebes 28" 8 Victoire Berteau z.t. 9 Marie Le Net 10 Kimberley Le Court De Billot

Parcours:

Zaterdag dokkeren de vrouwen, één dag voor de mannen, al over de kasseien in de Hel van het Noorden. En het parcours is identiek hetzelfde als dat van vorig jaar. Dat betekent: 17 kasseistroken, verspreid over 148,5 kilometer. Van de vijfsterrenstroken ontbreekt enkel het Bos van Wallers. Breekt de koers opnieuw open op Camphin-en-Pévèle, of kiezen de rensters dit keer voor de Mons-en-Pévèle of Carrefour de l'Arbre? Het startschot klinkt om 13.10 uur in Denain, de aankomst op de Vélodrome in Roubaix volgt rond 17.40 uur.

Deelnemerslijst:

Krijgen we een tweestrijd tussen rensters van SD Worx-Protime? Lotte Kopecky schreef vorig weekend als Vlaanderens Mooiste voor de derde keer op haar naam, en ook ploeggenote, en vrouw in vorm, Lorena Wiebes heeft haar pijlen gericht op een eerste zege in Parijs-Roubaix. Tegenstand komt van jonkies Cat Ferguson en Zoë Backstedt. Ook Pfeiffer Georgi, Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos, Alison Jackson, Chloe Dygert, Elisa Balsamo en Puck Pieterse willen meespelen in de finale.

Live bij Sporza: