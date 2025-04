Genk-kapitein Bryan Heynen legt focus op Antwerp: "Mogen niet heel ons seizoen overboord gooien"

Heynen: "Twee nederlagen komen hard aan"

Kapitein Bryan Heynen blijft hoopvol na de dubbele opdoffer. "Ik denk dat we het altijd positief moeten bekijken. Die twee nederlagen komen hard aan, maar dat wil niet zeggen dat we het hele seizoen moeten overboord gooien. We blijven op onze manier verdergaan en als we dat doen, maken we zeker een kans."



Dat Club Brugge en Union elkaar nu twee keer treffen, houdt Heynen niet bezig. "Daar kan iets bepalends uitkomen, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk dat binnen Genk iedereen er nog altijd positief naar kijkt."