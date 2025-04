"Ik ontken met klem": ex-renner Luis Herrera antwoordt op beschuldiging van moordopdracht met lang statement

Luis 'Lucho' Herrera heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldiging van het Colombiaanse Noticias Uno. Volgens het nieuwsprogramma zou de ex-renner de opdracht gegeven hebben om zijn buren te vermoorden. Dat ontkent Herrera met klem. "Ik heb nooit deel uitgemaakt van een criminele organisatie", klinkt het in een statement.

Het antwoord van de Colombiaan liet niet lang op zich wachten. Via Instagram reageerde hij op de beschuldigingen met een statement. "Via het nieuwsprogramma Noticias Uno werd ik op de hoogte gebracht van een beslissing van een strafrechter."

Even terug naar maandagmiddag. Colombiaanse media komen met het nieuws naar buiten dat ex-renner Luis Herrera (63) aan vier paramilitairen de opdracht zou gegeven hebben om zijn buren te vermoorden. De feiten zouden plaatsgevonden hebben in het begin van deze eeuw.

"Dit is gebaseerd op verklaringen van personen die eerder zijn veroordeeld voor ernstige misdrijven en die, na het accepteren van onderhandelde straffen, wijzen op mijn vermeende betrokkenheid", gaat het statement verder.

Verder verwijst Herrera ook nog naar afpersing, bedreigingen en ontvoeringen, waar hij naar eigen zeggen slachtoffer van is geweest. Daar zijn de autoriteiten en zijn advocaat van op de hoogte sinds 2016.

De Colombiaan stelt zich daarnaast open voor meer uitleg. "Ik heb groot respect voor de rol van de media en het recht van burgers om geïnformeerd te worden. Daarom ben ik bereid om publieke uitspraken te doen zodra ik concrete en precieze kennis heb. Zo kan ik mijn volledige onschuld bewijzen."

Tot slot deelt Herrera nog mee dat hij zal meewerken aan het onderzoek. "Ik heb het nodige juridische advies ingewonnen en heb mij beschikbaar gesteld aan het kantoor van de procureur-generaal om de vereiste uitleg te geven."

"Vandaag (Herrera schreef dit gisteren, red.) heb ik via mijn vertegenwoordigers mijn onverminderde bereidheid kenbaar gemaakt om met justitie samen te werken en op elk gerechtelijk verzoek in te gaan", sluit Herrera af in zijn statement.

Het onderzoek gaat dus verder. Noticias Uno of Lucho Herrera? Het is afwachten wie de waarheid spreekt.