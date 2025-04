Jouw gids voor de Scheldeprijs: parcours, deelnemers en live bij Sporza

Pal tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verzamelen de snelste renners op woensdag 9 april voor de Scheldeprijs. Sinds 2018 gaat daar vaak een waaierstrijd in Zeeland aan vooraf. Sprinten in Schoten blijft wel ieder jaar aan de orde. Alles wat je wilt weten over de Scheldeprijs, lees je in de gids.

Mannen

Zo was het vorig jaar

De kroniek van een aangekondigde sprint, maar dan met een vleugje wind. Alpecin-Deceuninck (met Philipsen) en Soudal - Quick Step (met Merlier) waren baas in de eerste waaier. Het werk in Nederland leverde niks op. Op de Vlaamse wegen was er snel weer een compact peloton. Vijf renners mochten de rest van het wedstrijdverhaal kleuren. Liam Slock was de beste vluchter, maar op acht kilometer van de streep eindigde zijn droom. Tim Merlier zette de massasprint naar zijn hand. Hij maakte er een lange sprint van, maar met overschot triomfeerde hij in Schoten. Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen flankeerden hem op het podium.

Uitslag Scheldeprijs (m) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier 4:17:04 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Jasper Philipsen +0 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Dylan Groenewegen +0 Team Jayco - AlUla JAY 4 Cees Bol +0 Astana - Qazaqstan Team AST 5 Hugo Hofstetter +0 Israel - Premier Tech IPT 6 Søren Wærenskjold +0 Uno-X Mobility UXM 7 Sam Welsford +0 BORA - hansgrohe BOH 8 Matteo Moschetti +0 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 9 Madis Mihkels +0 Intermarché - Wanty IWA 10 Matteo Trentin +0 Tudor Pro Cycling Team TUD meer tonen

Parcours

Het startschot van de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker wordt om 13 uur gegeven in Terneuzen. Daar maakt het peloton zich klaar voor een tocht van 202,8 kilometer richting Schoten. Langs de Ooster- en Westerschelde kan de wind zoals altijd een rol spelen. In Essen steekt het peloton de grens over. Na 3 lokale ronden van 17 kilometer - met de kasseien van de Broekstraat - in en rond Schoten wordt rond 17.15 uur de aankomst verwacht aan de Churchilllaan.

Deelnemers

Krijgen we een koninklijke sprint tussen Tim Merlier en Jasper Philipsen? De 2 Belgische topfavorieten worden uitgedaagd door enkele andere landgenoten als Jordi Meeus, Gerben Thijssen en Milan Fretin. De concurrentie uit buitenlandse hoek komt van onder meer Dylan Groenewegen, Pavel Bittner, Ethan Vernon, Matteo Moschetti, Alexander Kristoff, Elia Viviani en Alberto Dainese.

Live bij Sporza

Wie als eerste over de streep sprint op de Churchilllaan kan je live bekijken vanaf 15.30 uur op VRT 1 of via de livestream op de site. Ook Radio 1 flitst over de finale.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Er stond geen maat op Lorena Wiebes vorig jaar. Andere ploegen deden ook niet heel veel moeite om haar iets in de weg te leggen. Slechts twee rensters reden een tijdje voor het pak uit. Anneke Dijkstra en Wilma Aintila waren echter niet opgewassen tegen het aanstormend peloton. Charlotte Kool zette nog moedig de sprint in, maar het werd een rode loper voor ex-ploeggenote Lorena Wiebes. Ze kon zelfs nog tijdn nemen om haar vierde triomf op rij te vieren in de Scheldeprijs.

Uitslag Scheldeprijs (v) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Lorena Wiebes 131km in 3u16'47" 2 Charlotte Kool z.t. 3 Martina Fidanza 4 Sofie van Rooijen 5 Mirre Knaven 6 Marthe Truyen 7 Elisa Balsamo 8 Chiara Consonni 9 Katrijn De Clercq 10 Nienke Veenhoven

Parcours

De vrouwen beginnen er om 11.40 uur aan in Schoten. 130 kilometer later kennen we de winnares. De ingrediënten zijn identiek aan die van de mannen. Dat betekent dat er ook 3 lokale rondes zijn voor de vrouwen rond 14.40 uur finishen in de Churchilllaan.

Deelnemers

Zoek niet naar Lorena Wiebes. De viervoudige winnares heeft haar zinnen gezet op Parijs-Roubaix. Wiebes won in 2021 de allereerste editie en graaide sindsdien telkens de trofee mee. We krijgen dus een nieuwe naam op de erelijst. Wie volgt haar op? We verwachten een onderonsje tussen Charlotte Kool, Chiara Consonni en Elisa Balsamo.

Live bij Sporza