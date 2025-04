Aftellen naar Waalse Pijl: Louis Vervaeke vervangt gevallen Schachmann in ploeg rond Evenepoel

Skjelmose blijft Nys zien als kopman

Na winst in de Amstel Gold Race schuift Mattias Skjelmose nog altijd zijn Belgische ploegmaat Thibau Nys naar voren als kopman van Lidl-Trek in de Waalse Pijl.



De Deen zorgde zondag op zijn persconferentie voor een sterke uitspraak door te claimen dat Nys woensdag als enige wereldkampioen Tadej Pogacar kan kloppen op de Muur van Hoei.



"Ik heb het al eerder gezegd, en ik blijf dat herhalen: er is in de wereld een iemand die Tadej kan kloppen op de Muur van Hoei, en dat is Thibau", zei de Deen over zijn jonge ploegmaat. "Als hij woensdag zijn dag heeft, dan is hij de kaart die we moeten trekken, denk ik."