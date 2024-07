Victor Campenaerts vloert medevluchters in de sprint en heeft zijn grote vis te pakken

Kans voor klassieke renners, kans voor Van Aert en Van der Poel?

Sprinters en klassementsmannen kregen in deze Tour al een pak kansen, op dag 18 zijn ook de klassieke types nog eens aan zet. Een parcours van 180 kilometer met 5 cols van 3e categorie zou hen moeten liggen.



Victor Campenaerts gaf alvast aan dat hij deze dag met rood had aangekruist in zijn agenda. Ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen deze dag aangestipt hebben.



Meer favorieten vanmiddag: Ben Healy, Oier Lazkano en Jasper Stuyven.