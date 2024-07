Na zijn straffe stoot, nu de eindoverwinning: Jarno Widar (18) verdedigt leiderstrui in Valle d'Aosta met verve

Opnieuw prijs voor Jarno Widar. Het 18-jarige toptalent van Lotto-Dstny heeft na de Giro Next Gen nu ook de Giro della Valle d'Aosta op zijn naam geschreven. Gisteren reed hij zichzelf in de leiderstrui na een ferm nummertje, vandaag liet hij zijn leidersplaats niet meer in gevaar komen met een derde plaats in de slotrit.

De bevestiging is binnen voor Jarno Widar.



De talentvolle 18-jarige renner van Lotto - Dstny Development Team is bezig aan het seizoen van zijn ontbolstering. Eerder dit jaar won hij al de Alpes Isère Tour en de prestigieuze Giro Next Gen, daar voegde hij deze week ook de Giro della Valle d'Aosta aan toe.

Op één rit na - toen hij veilig in de buik van het peloton finishte - bekleedde hij deze week steevast een plekje in de top 10. Met zijn indrukwekkende ritwinst van gisteren als uitschieter. Op een vijftal kilometer van het einde rolde hij alles en iedereen op.



Zo greep hij ultiem nog de leiderstrui, die hij vandaag moest verdedigen. Maar dat was geen enkel probleem voor de klimgeit van Lotto-Dstny.

Hoewel Widar op de laatste klimmetjes nog bestookt werd door zijn tegenstanders, controleerde hij de boel met schijnbaar gemak. Uiteindelijk glipte hij in de slotfase ook nog mee met een goede aanval van Astana-groeibriljant Ilchan Dostjev.

De twee moesten vroege vluchter Pablo Torres van UAE nog voor zich dulden, maar Widar eindigde op de slotdag nog comfortabel als derde en pakt zo opnieuw een eindoverwinning - zijn derde al dit seizoen - mee naar België. Hij treedt zo in de voetsporen van Mauri Vansevenant.