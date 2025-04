Longo Borghini wilde Ronde uitrijden met hersenschudding, nu moet ze week rusten: "Afwachten of ze Luik haalt"

Elisa Longo Borghini staat voor een spannende week. Niet op de fiets, maar wel op de zetel. De Italiaanse liep bij een val in de Ronde van Vlaanderen een zware hersenschudding op en moet verplicht de pauzeknop even indrukken. "Maar zelf wilde ze door blijven gaan", vertelt communicatieverantwoordelijke Yana Seel.

De Italiaanse kwam stevig ten val en liep een zware hersenschudding op. Ze kroop even nog op de fiets, maar werd dan door haar ploeg UAE Team ADQ naar de wagen - en later het ziekenhuis - verwezen.

Ze was ervan overtuigd dat ze de benen had om op het podium te staan.

Want de Italiaanse kreeg een flinke smak te verwerken.

"Ik was de hele nacht bij haar in het UZ Gent", gaat Seel voort. "Daar is gelukkig geen bijkomende hersenbloeding vastgesteld."

"Nu moet ze een week rusten. Daarna wordt het afwachten of ze op tijd fit raakt voor Luik-Bastenaken-Luik (27 april, red.). We volgen het protocol na hersenschuddingen en uiteraard primeert haar gezondheid."

Al blijft het bij Longo Borghini toch een beetje knagen dat ze moest opgeven.

"Ze was ervan overtuigd dat ze de benen had om op het podium te staan. Ook vandaag zei ze op haar ziekenbed dat Luik zeker haalbaar is. Ze is gewoon enorm gedreven", besluit Seel.