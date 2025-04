"Volgens mij is de telefoon gekomen": Extra Time buigt zich over toekomst Kevin De Bruyne (bij Liverpool?)

Even leek het voor Kevin De Bruyne en Manchester City opnieuw een hachelijke namiddag te worden. Tegen Crystal Palace kwam het al snel 0-2 achter. Maar toen nam De Bruyne zijn ploeg bij de hand.



"Het was leuk. Het was eigenlijk onder impuls van Kevin De Bruyne dat City Crystal Palace weer bij de lurven vatte", sneed Filip Joos het thema aan.



"Dit had eigenlijk de wedstrijd moeten zijn meteen na de brief waarin hij vertelde dat hij stopte bij City, en niet die flauwe Manchester Derby."



"Het was weer als vanouds", zag Sam Kerkhofs. "In het interview achteraf zei hij ook dat hij opnieuw volledig pijnvrij was. Als dit de pijnvrije Kevin De Bruyne is, zou ik als andere Premier League-ploeg hem altijd bellen, want hij zei ook dat hij dat niet uitsloot."



"Dat vond ik wel zeer opmerkelijk", was het oordeel van Joos.



"Maar toch niet naar Manchester United of Chelsea?", vroeg Wesley Sonck zich af. "Of toch niet naar Liverpool. Dat is de rechtstreekse concurrent."