"In wiel van Van Aert de Kwaremont oprijden, was oorverdovend": Vlad Van Mechelen verbaasde zichzelf in 1e Ronde

kalender di 8 april 2025 06:12

Dit voorjaar trekken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. In de Ronde van Vlaanderen is Vlad Van Mechelen de uitverkorene. De Belg van Bahrain-Victorious reed in het spoor van Pogacar en Van Aert en trok zelf nog ten aanval op de Paterberg.

"Toen die micro naast me kwam, wist ik hoe laat het was." Vlad Van Mechelen schiet in de lach wanneer hij terugblikt op een speciaal momentje op het startpodium van zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Linde Merckpoel verraste de jonge neoprof door het showbizz-verleden van zijn ouders op te rakelen. Zij scoorden begin van de jaren 2000 als Dynamite tophits met onder andere "De Pizzadans", "Seks met die blonde" en "Toeter op mijn waterscooter". "Als enige Belg in de ploeg wist ik dat de kans groot was dat ze mij op het startpodium enkele vragen zouden stellen." "Dan is het leuker dat ze wat dingen vragen over mijn pa dan die typische koersvragen. Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn", grinnikt Van Mechelen, die op de tonen van "Toeter op mijn waterscooter" het startpodium verliet.

Kwaremont met Van Aert

Wat wel serieus was voor Van Mechelen, was de lange afstand in zijn eerste monument. Tot dit weekend had de 20-jarige Belg nooit meer dan 211 kilometer gereden in koers. De Ronde is 268,9 km lang. "Ik zat daar al een hele week mee in mijn hoofd en had me voorgenomen om niet voortdurend naar mijn Garmin te kijken." "Toen ik zondag de eerste keer naar beneden keek, zag ik tot mijn grote verbazing al 160 kilometer op de teller staan."

Ik zat even in het spoor van Pogacar, maar dat was niet om uit de wind te zitten. Vlad Van Mechelen

Van Mechelen had toen al een eerste keer de Oude Kwaremont getemd. "Dat was oorverdovend. Ik reed de Kwaremont op in het wiel van Wout van Aert en hoorde iedereen hem toeschreeuwen." "Ik dacht op dat moment: "Het moet immens zijn om daarmee om te gaan, als je constant in de spotlights staat." Maar het zou me ook wel vooruitstuwen als ze zo naar me roepen." In de voorfinale beet Van Mechelen zich ook even vast in het wiel van Tadej Pogacar. "Maar dat was niet om uit de wind te zitten, want zo groot is hij niet", knipoogt de jonge Belg. "Het was wel impressionant telkens wanneer Pogacar me voorbijreed. Dat wit (van zijn regenboogtrui) blinkt nogal."

Aanval met Hagenes

In de diepe finale is Van Mechelen zelf nog aan de haal gegaan in de heuvelzone. "Dat was een beetje op frustratie. Want bij de 2e keer Oude Kwaremont kwam ik door slecht positioneren in de tweede groep terecht." "Toen we bovenkwamen, zat ik te vloeken: "Wat zit ik hier te doen in die 2e groep?" Want ik voelde me echt nog super en had de benen om een mooi resultaat te rijden."

's Avonds heb ik nog afgesproken met vrienden in Leuven. Vlad Van Mechelen