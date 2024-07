Toptalent Jarno Widar knalt in de Valle d'Aosta op indrukwekkende wijze naar ritwinst en is nieuwe leider

Jarno Widar (18) blijft indruk maken op Italiaanse wegen. Onze landgenoot won er een maand geleden al de Giro Next Gen en heeft nu ook in de Giro della Valle d'Aosta de leiderstrui te pakken. Die versierde hij vandaag dankzij ritwinst na een straf nummertje.

Jarno Widar is bezig aan een knalseizoen. Dat bewijst onze jonge landgenoot deze week nog maar eens in de Giro della Valle d'Aosta, een van de belangrijkste rittenkoersen voor beloften.

Gisteren werd Widar al knap 3e in een zware bergrit, vandaag deed hij daar nog een schepje bovenop. De renner van het Lotto - Dstny Development Team had zijn zinnen gezet op rit 4, alweer een etappe met - vooral in de finale - een pak hoogtemeters.

Al vroeg ontstond een ruime kopgroep met onder meer Vicente Rojas, de nummer 6 van het klassement. Die trok ook de finale in met een mooie bonus, maar winnen zou er vandaag niet inzitten.

Op een vijftigtal kilometer van de streep begon Jarno Widar namelijk aan een straf nummer. Hij beukte op de beklimmingen iedereen behalve de Kazach Ilchan Dostjev uit het wiel.

Rojas werd in de slotkilometer opgerold en uiteindelijk moest ook Dostjev eraan geloven. Widar kwam met 9 seconden bonus over de streep. Leider Ludovico Crescioli kreeg 4'10" aangesmeerd.

Zo neemt Widar meteen ook de leiderstrui over van de Italiaan. In het klassement heeft hij een geruststellende bonus van 2'20" op nummer 2 Rojas.

Eerder dit seizoen won Widar al de Alpes Isère Tour en de Giro Next Gen. Nu ligt ook de eindwinst in de Aosta binnen handbereik. Morgen staat de laatste etappe al op het menu, al is dat ook nog een loodzware bergrit.