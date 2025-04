"Bodyguard" van Pogacar pareert kritiek van Soudal-Quick Step: "Na val van Evenepoel zijn we eerst gaan vertragen"

kalender di 22 april 2025 14:00

Dit voorjaar trekken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. In de Amstel Gold Race is Domen Novak (UAE Team Emirates) de uitverkorene. De landgenoot en ploegmakker van Tadej Pogacar sleurde zondag ruim 150 kilometer op kop van het peloton.

"Als Tadej stopt om te plassen, dan stop ik ook. Als hij eten of drank nodig heeft, zal ik dat bij de ploegauto halen. Een job die ik heel graag doe." Domen Novak is bij UAE al 3 jaar lang de lijfwacht van de beste renner ter wereld. Maar in de Amstel Gold Race vertolkte hij de rol van Tim Declercq. "Tot kilometerpaal 160 heb ik op kop van het peloton gebrommerd." "Daarna heb ik mijn remmen dichtgeknepen en de koers gevolgd in de ploegbus", zegt de 29-jarige Sloveen.

Ik had van enkele renners vernomen dat ze bij Soudal-Quick Step not amused waren. Domen Novak

In een andere ploegbus was er na afloop wat gemor te horen over het harde labeur van Novak. Soudal-Quick Step oordeelde dat Novak na de val van Evenepoel op het gaspedaal ging staan. "Dat was me al ter ore gekomen via meerdere renners. Maar eigenlijk zijn we eerst gaan vertragen, omdat we wilden wachten op Jhonatan Narvaez (die als eerste ten val kwam, red)." "Plots begonnen er renners aan te vallen van Visma-Lease a Bike en Israel-Premier Tech. Daardoor hebben we een goed tempo onderhouden om die renners tot de orde te roepen. Maar we zijn niet gaan versnellen", benadrukt Novak nog eens.

Domen Novak rijdt zijn derde seizoen bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Pogacar redde carrière

Uiteindelijk zag Novak zijn Sloveense kopman op de 2e plek stranden. Een teleurstelling? "Iedereen verwacht dat Tadej altijd solo aankomt. Maar de wind blies tijdens de finale in het nadeel, waardoor het voor Tadej beter was om te wachten", duidt Novak. "Hoe teleurgesteld Tadej zelf was? Na de koers was hij eerst een beetje boos. Maar vrij snel was hij weer zijn gelukkige zelve. We hebben zondagavond nog goed gedineerd, wat gebabbeld en nog wat plezier gemaakt."

Ik wou stoppen met koersen totdat ik plots een telefoontje kreeg van Pogacar. Domen Novak

Kamergenoten zijn Pogacar en Novak tijdens de klimklassiekers niet, "want Tadej slaapt alleen". De 2 Slovenen van UAE hebben wel een heel hechte band. "Jarenlang had ik een oppervlakkig contact met Tadej, want we wonen niet bij elkaar in de buurt en er is ook een leeftijdsverschil van 3 jaar." "Maar tijdens de Giro van 2020 belde Tadej me plots op. Ik reed toen bij Bahrain-Victorious en haalde geen plezier meer uit de koers", bekent Novak. "Ik voelde te veel druk en wou zelfs niet meer naar wedstrijden gaan." Het telefoontje van Pogacar kwam toen ook als een godsgeschenk. "Tadej zei dat hij veel potentieel in mij zag. Daardoor kon ik even later een contract ondertekenen bij UAE. Ik prijs me nog altijd gelukkig dat ik die kans gekregen heb."

Domen Novak aan het werk in de Amstel Gold Race.

Sporza Wielermanager