Rüdiger bekogelt ref en verliest controle na rood in bekerfinale: "Er is geen excuus voor mijn gedrag"

De nederlaag in de finale van de Copa del Rey tegen Barcelona was moeilijk te verkroppen voor Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger van Real Madrid verloor na zijn wissel de controle in het slot, wat hem op een rode kaart kwam te staan. Olie op het vuur, dat Rüdiger nu probeert te blussen. "Sorry voor iedereen die ik heb teleurgesteld."