Een voorjaar om gauw te vergeten: Maxim Van Gils stapt snel af in Luik-Bastenaken-Luik

Wonderen bestaan niet: Maxim Van Gils heeft na 50 kilometer opgegeven in Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe kwam een week geleden ten val in de Amstel Gold Race en was woensdag al aan het sukkelen in de Waalse Pijl. Vandaag was er geen beterschap in La Doyenne.