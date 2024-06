Sneller dan Pogacar op La Redoute: wie is Baby Giro-winnaar Jarno Widar? "Enorm potentieel"

Groot is hij niet, groots wel. Als eerste Belgische winnaar ooit van de Giro Next Gen lijkt de 18-jarige Jarno Widar een mooie toekomst beschoren. Zelfs de vergelijking met Tadej Pogacar wordt al getrokken, ook al huivert hij daar zelf van. "Dit doet toch het beste verhopen", klinkt het bij Lotto-Dstny.

Met overwinningen in de Ronde van Limburg en de Alpes Isère Tour toonde de eerstejaarsbelofte al zijn talent, na de Giro Next Gen zijn de schijnwerpers nog wat meer gericht op de Limburgse klimmer.

Het is geen lijstje met bescheiden namen waar de 1,66 meter grote Jarno Widar tussen prijkt. Allemaal wonnen ze de Giro Next Gen, allemaal schraapten ze daarna een mooi palmares bijeen.

"De ziekte begon wat te wegen op het einde, maar in de eerste dagen was hij duidelijk de beste bergop. Als je zijn demarrage bekijkt op vrijdag, dat was heel indrukwekkend."

Zorgeloos? Niet helemaal. "De laatste twee dagen was hij wat ziek aan het worden, dus er was wel wat ongerustheid", vertelt Van de Wouwer. "We zijn tevreden dat het voorbij is."

Jarno Widar fladderde in de eerste bergrit in Italië naar de leiderstrui en die gaf het diamantje uit de kweekvijver van Lotto-Dstny niet meer af.

"Hij heeft enorm veel potentieel. Op de erelijst van de Giro Next Gen staan ook veel grote namen. Of hij hen achterna gaat? Bij de profs is het niveau nog hoger. Het is dus zaak om de voeten op de grond te houden en te blijven werken."

"We wisten dat de Giro Next Gen binnen zijn potentieel lag", aldus Van de Wouwer. "Maar als eerstejaarsbelofte dachten we dat hij op een gebrek aan ervaring zou botsen."

Dat ze een goudklompje in handen hebben met Widar, hadden ze bij Lotto-Dstny al snel door. Hij had voor zijn overstap onder meer de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en het BK al gewonnen bij de junioren.

Jarno is een stillere jongen, maar hij ligt wel goed in de groep. Zijn ploegmaats zien hem graag en gaan voor hem door het vuur.

Jarno is een stillere jongen, maar hij ligt wel goed in de groep. Zijn ploegmaats zien hem graag en gaan voor hem door het vuur.

En werkpuntjes zijn er nog. "Er is nog wat werk aan zijn positionering in het peloton", weet Van de Wouwer. "Het wringen is een zwakker punt. Dat is nog voor verbetering vatbaar."



Van de Wouwer formuleert het nog tactvol. In een interview met "The Young Peloton" beschrijft goede vriend Milan Donie het iets plastischer.

"Als je plots hoort: "Schuif toch op, godverdomme. Jullie zijn echt slecht, waarom rijden jullie in mijn weg?". Dan weet je dat Jarno in de buurt is."

Het is Widar ten voeten uit. Brandend ambitieus, maar ook zenuwachtig en soms mentaal nog wat fragiel. Een brulboei is de Limburger evenwel niet. "Hij is eerder een introverte jongen", zegt Van de Wouwer.

"Het is een stillere jongen, maar hij ligt wel goed in de groep. Zijn ploegmaats zien hem graag en gaan voor hem door het vuur."

"Hij doet soms ook uitspraken, zoals "ik koers alleen om te winnen". Hij meent dat ook, maar hij staat wel met beide voetjes op de grond."