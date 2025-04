Belgisch succes in Turkije: Simon Dehairs komt als snelste uit de bus in prangende massasprint

Simon Dehairs heeft zijn eerste profzege gepakt in de Ronde van Turkije. De 23-jarige Belg was de snelste in een chaotische massasprint. Na wat geknok met de schouders hield hij nipt de Italiaan Matteo Malucelli af. Met Jules Hesters sprintte er nog een andere Belg naar een plekje in de top 3.