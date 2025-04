"Nu ben ik echt moe": een schets van het debuut in de Hel van Matthew Brennan (met peptalk van Van Aert)

In je debuut in Parijs-Roubaix kunnen volgen met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert... Ook de 19-jarige Matthew Brennan moest eens met zijn ogen knipperen in de Hel van het Noorden. "Hopelijk kan ik hier ooit de armen in de lucht steken", vertelt hij.

"Een telefoontje van Grischa Niermann? Normaal krijg ik nooit telefoon van hem. Ofwel had ik iets slecht gedaan, ofwel mocht ik iets cool doen. Gelukkig was het iets cool."

Zo vernam de 19-jarige Matthew Brennan dus dat hij zijn debuut mocht maken in Parijs-Roubaix. Voor de winnaar van de GP Denain was het een droom die uitkwam, vertelt hij in een blik achter de schermen van Visma-Lease a Bike.

Voor de start kreeg hij zelfs nog wat advies van Wout van Aert. "Het is nooit voorbij in deze koers. Pech op de eerste strook wil niet zeggen dat je koers voorbij is", was de wijze raad van onze landgenoot op de ploegbus. "Je kan altijd terugkomen. Geloof er altijd in."

Brennan kon uiteindelijk lang in het spoor van Van Aert volgen - "Matthew is echt goed", merkte Niermann op in de volgwagen - en eindigde als 44e. "Nu ben ik echt moe", zuchtte hij op de Velodroom.

"Het was een heel zware dag, maar ook een heel coole ervaring. Ik heb nog niet veel kilometers op de teller, maar hopelijk kan ik hier ooit mijn armen in de lucht steken", droomt Brennan al.