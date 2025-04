"Geef ons ASAP weer zulke momenten": Remco Evenepoel telt met tranen als rode draad af naar "comeback week"

Het aftellen is bijna achter de rug. Na maanden in de lappenmand maakt Remco Evenepoel (25) vrijdag zijn rentree in de Brabantse Pijl. De olympische kampioen staat te popelen van ongeduld. Dit is het verhaal van zijn roetjsbaan van de afgelopen 6 maanden.

De cirkel is nagenoeg rond, ginds in Como op 12 oktober, intussen 6 maanden geleden. 4 jaar na zijn vreselijke val in de afdaling van de Colma di Sormano finisht Remco Evenepoel 2e in de Ronde van Lombardije. Zijn tranen en omhelzing met echtgenote Oumi zetten nog eens in de verf uit welk dal Evenepoel toen is moeten klauteren. Ploegleider Davide Bramati houdt het niet droog wanneer Evenepoel hem in de slotkilometer bedankt. "Je hebt destijds mijn leven gered", is zijn boodschap. De waterlanders in Como zijn de eindhalte van een bewogen jaar. Nog maar eens. Een jaar waarin Evenepoel bewijst uit welk hout hij is gesneden. Met dubbel goud in Parijs als orgelpunt.

Fysiek en mentaal heeft Evenepoel na Il Lombardia dan ook nood aan een verdiende en ruime break, die hij inzet met een vakantie naar Marokko, waar de roots van zijn Oumi liggen. De offseason-weken worden ingevuld met het spekken van zijn prijzenkast, een operatie aan zijn wijsheidstanden, een bezoekje aan het Lotto Park als eregast en een trip naar Qatar voor een F1-weekend. "Leuke momentjes", zoals Evenepoel het zelf omschrijft.

De Warmste Week

Tot de motor, net wanneer die weer in gang is geduwd voor de eerste trainingen, op 3 december abrupt tot stilstand wordt gebracht. Het Vlaams-Brabantse Oetingen, deelgemeente van Gooik, wordt rond het middaguur plots wereldnieuws nadat Evenepoel een openstaande deur van een bpost-busje niet meer heeft kunnen ontwijken. Evenepoel is volledig van de kaart en krijgt nog een extra tik op zijn hoofd nadat de onderzoeken zijn afgerond: breuken aan zijn ribben, zijn rechterschouderblad en zijn rechterhand, kneuzingen aan beide longen en een luxatie van het sleutelbeen.

"Het zal een lang avontuur worden", vertelt Evenepoel een dag later na zijn "geslaagde operatie". Hoewel hij optimistisch oogt, wordt Evenepoel geconfronteerd met de keiharde realiteit. Terwijl zijn collega’s zoetjesaan richting het zonnige Spanje trekken voor hun eerste stages, blijft hij achter in het koude België. Met een actie voor de Warmste Week verzet Evenepoel zijn gedachten. "Panikeren doe ik niet, maar ik ben toch ongerust wanneer ik weer in vorm zal zijn", vertelt Evenepoel een week na het ongeval bij een bezoek aan de VRT, nota bene daags nadat ploegpatron Patrick Lefevere zijn pensioen heeft aangekondigd. "Ik zal kostbare tijd verliezen. Ik besef dat er mij nog een lange weg te wachten staat."

Studiereis

Die wegen leiden Evenepoel naar Spanje, waar hij in afwachting van sessies op de rollen ... de rollen omdraait en zich – zo goed en zo kwaad het kan – wegcijfert tijdens "een studievakantie" met zijn echtgenote. Met enkele stevige wandelingen probeert hij zijn batterijen op te laden. Wanneer zijn ploegmaats zich op 9 januari opsmukken voor de ploegvoorstelling, ontbreekt Evenepoel op het appel in Calpe. Hij spreekt hen toe in een videoboodschap net voor hij op controle gaat in het ziekenhuis. ’s Avonds volgt een voorzichtige positieve update in een persbabbel. "Het belangrijkste is dat ik de revalidatie en de fysiotherapie kan hervatten. Ik hoop dat ik in februari weer buiten zal kunnen rijden."

Evenepoel prikt de Brabantse Pijl (18 april) als stip aan de horizon, maar enkele dagen later volgt een nieuwe opdoffer. Evenepoel ontvangt op 12 januari de trofee voor Sportman van het Jaar en speelt in Sportweekend open kaart. "Er is een bijkomend probleem", onthult hij. "Er is een zenuw geraakt en mijn schouder is behoorlijk inactief. Het zal langer duren dan we hadden gedacht. Dit is een dompertje."

Sportman van het Jaar Remco Evenepoel.

Sierra Nevada

De hongerige Evenepoel moet opnieuw zijn rempedaal indrukken, maar kan op 1 februari als een kind zo blij "Back outside" posten op Strava. Een tochtje van 64 kilometer in zijn achtertuin is het begin van de volgende etappe. Met "Back to where it ended" passeert Evenepoel langs de plek des onheils en een week later, op 8 februari, verraadt de waterige emoji hoeveel deugd de "Triple numbers" langs Ninove, Aalst, Opwijk, Dilbeek en zijn Schepdaal doen. Evenepoel overschrijdt de kaap van 100 kilometer op training en is klaar voor het intensere werk. "The first pushes", deelt hij op 17 februari, een dag die hij afsluit met een passage op de rode loper van de film Patsers.

Evenepoel heeft zijn snorretje nog niet geschoren wanneer hij eind februari als special guest opduikt tijdens de verkenning van zijn ploeg van de Omloop Het Nieuwsblad. "De goesting is groot", deelt de gast een korte boodschap, waarna hij de Vlaamse wegen inwisselt voor de Spaanse heuvels. In het gezelschap van onder meer Freddy Ovett en Axel Laurance bouwt de olympische kampioen zijn basis uit. Ploegmaat en boezemvriend Louis Vervaeke laat zich ontvallen dat zijn kopman "ontspannen en enthousiast" rondfietst en die glimlach spotten we tijdens de heilige Vlaamse wielerweek op de Sierra Nevada.

Trainingen achter de motor

Met enkele ploegmaats die zich klaarstomen voor de Giro telt Evenepoel er ongeduldig af. "Comeback D-20, Comeback D-19, Comeback D-18": dag na dag drukt hij zijn honger op Strava uit. "One week to go", klinkt het vorige vrijdag na een rit van 216 kilometer met 4.762 hoogtemeters.

Zijn glimlach wordt steeds breder. Dat is de voorbije maanden wel anders geweest, zo deelt hij openhartig op Instagram. "Ik zat diep en heb getwijfeld over mijn toekomst. Er waren veel tranen en frustratie en net daarom wil ik tonen wie er echt voor me was." D-day nadert, Evenepoel zakt eerstdaags af richting zijn heimat. Na een persbabbel komende donderdag is hij klaar om vrijdagmiddag eindelijk weer een rugnummer op te spelden. De buitenwereld tast nog in het duister over het vormpeil van Evenepoel, die de komende dagen geregeld met enkele brommertrainingen wedstrijdsnelheid zal simuleren. Om volgende week zondag in Luik toe te slaan? Vermoedelijk zegt Evenepoel zelf geen neen tegen nieuwe tranen. Tranen van geluk deze keer, welteverstaan.