Een oude bekende voor Julie Vanloo, de vrouwelijke Wenbanyama en een topper met eigen schoenen: 3 topspeelsters uit de WNBA-draft

15 april 2025

Belgian Cat Julie Vanloo krijgt in Las Vegas het gezelschap van de Litouwse international Juste Jocyte.

In de Verenigde Staten hebben de WNBA-teams vannacht talenten uitgekozen om hun kern te versterken. Nummer 1 Paige Bueckers trekt naar Dallas, nummer 2 Dominique Malonga gaat in Seattle spelen. Julie Vanloo krijgt in Las Vegas het gezelschap van de Litouwse scherpschutter Juste Jocyte.

Paige Bueckers: speelster met eigen schoenen

Vorig jaar was het uitkijken naar het debuut van Caitlin Clark in de Amerikaanse basketbalcompetitie, dit jaar staat Paige Bueckers (spreek uit als Bekkers) in de spotlight. De 23-jarige spelverdeelster werd als eerste uitgekozen, zij gaat volgend seizoen voor de Dallas Wings basketballen. Bueckers laat een team draaien, ze kan teren op zuivere shots en no look-passes.

Paige Bueckers, spreek uit als Bekkers.

Paige Bueckers werd de eerste speelster in het collegebasketbal met een eigen schoen.

Naast een contract voor haar schoenen heeft de Amerikaanse ook deals met een sportdrank, een fastfoodketen en een hoofdtelefoonmerk. Het levert haar meer dan 1 miljoen sponsorgeld op, een veelvoud van haar eerste jaarsalaris in de WNBA: 78.831 dollar of 69.470 euro. Een peulschil in vergelijking met 10 weken basketballen in Unrivaled. In de nieuwe 3x3-competitie zal ze een veelvoud van haar WNBA-loon opstrijken.

Litouwse topschutster voor Vanloo en Linskens

Golden State, het team van Julie Vanloo, verwelkomt de nummer 5 uit de draft: Juste Jocyte. Wie de Belgian Cats gevolgd heeft in de EK-voorrondes, kent de speelster. Jocyte maakte in februari 22 punten voor Litouwen tegen de Belgen, die maar nipt wonnen (69-70). Nu vormt Jocyte in San Francisco een team met twee Belgische internationals: Vanloo en Kyara Linskens.

De vrouwelijke Wembanyama

Dominique Malonga is als tweede gekozen in de WNBA-draft. Het Franse toptalent gaat voor Seattle Storm spelen. Malonga steekt er bovenuit met haar lengte. De 19-jarige forward is 1,98 meter groot, op haar 16e kon ze al dunken. Haar landgenoot Tony Parker noemt Malonga "de vrouwelijke Victor Wembayama." Vorig jaar was Malonga de jongste speelster van Frankrijk op de Olympische Spelen. Het team pakte zilver, na een spannende finale tegen de Verenigde Staten (66-67).

Dominique Malonga is 1,98 meter groot.

Op de Olympische Spelen was Dominique Malonga de jongste speelster van Frankrijk.

WNBA 2025: Belgische speelsters naam team Julie Allemand Los Angeles Sparks Kyara Linskens Golden State Valkyries Julie Vanloo Golden State Valkyries

