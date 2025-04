"Veel te passieve" Dendoncker roept vragen op: "Dan moet je toch een sprintje trekken"

Anderlecht verloor dit weekend met 2-0 van stadsgenoot Union in de eindronde. Bij het eerste doelpunt van Union had het panel van Extra Time wel wat vragen. Ten eerste bij het balverlies van Thorgan Hazard en ten tweede over het positiespel van Leander Dendoncker.

Van der Elst speelde vroeger zelf op de 6. Hij kreeg daarom ook de vraag van Wesley Sonck of het zijn taak was bij balverlies om meteen terug te lopen.



"Dat is toch de taak van iedereen", leek Van der Elst het vanzelfsprekend te vinden. "Er verliest iemand de bal en je reageert meteen."

"Maar ik vind het wel een interessante vraag", kwam Filip Joos even tussen. "Ga je naar de bal of de man?"



"Er is iemand bij en dan zak je richting het penaltypunt", sprak Van der Elst uit ervaring. "Het is nu makkelijk om te zeggen dat ik dat zou doen. Maar dit vind ik opvallend. Dat je niet meteen reageert op het moment dat Hazard de bal verliest."



"En nog eens, hij verliest hem veel te makkelijk en dat mag niet. Maar je bent er toch om de fouten van je medemaats te proberen recht te zetten. Je zegt toch niet van: "Jij verliest de bal, laat hem maar lopen." Zo leek het toch."