Scheldeprijs finisht tot en met 2031 in Schoten "Elk jaar een groot feest"

Jack Vissers, voorzitter van het organisatiecomité is opgelucht. "We willen de leden van het gemeentebestuur bedanken en kijken ernaar uit om nog vele jaren samen verder te doen."

De aankomst van de Scheldeprijs ligt tot en met 2031 in Schoten. Het contract liep dit jaar af, maar wordt dus verlengd. Volgend jaar viert de sprintklassieker zijn jubileumeditie. De Scheldeprijs komt in 2026 voor de 100e keer aan in Schoten.

Wielrennen is een sport vol tradities. De finish in Schoten is er daar een van.

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is blij met de contractverlenging. "Het wielrennen is een sport met tradities en de samenwerking tussen de Scheldeprijs en de gemeente Schoten is er daar een van."

"Deze wedstrijd is elk jaar een groot feest. We zijn blij dat we verder mogen werken aan de geschiedenis van deze koers."

Vorig jaar toonde Tim Merlier (Soudal Quick-Step) zijn snelle benen in Schoten. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) haar vierde editie op een rij.