Romelu Lukaku zet Napoli met doelpunt en 2 assists op weg naar makkelijke zege tegen Empoli

Inter Milan had dit weekend gewonnen, dus had Napoli geen andere optie dan ook te winnen om de hoop op de Scudetto levend te houden.



Dat hadden Romelu Lukaku en Scott McTominay goed begrepen. Iets na het kwartier zette Lukaku de Schot op weg naar zijn eerste doelpunt van de avond, al mocht vooral het doelpunt gezien worden. Met een mooi afstandsschot liet hij de doelman van Empoli geen kans.



En in de tweede helft nam Lukaku zijn ploeg zelf bij de hand. Hij werd vrijgespeeld in de zestien en werkte prima af.



En 5 minuten later kroop de Rode Duivel opnieuw in de rol van aangever met een gemeten voorzet op het hoofd van McTominay, die de bal via de lat binnenkopte.



Zo zit Lukaku dit seizoen aan 12 doelpunten en 11 assists. Enkel Mo Salah kan die statistieken ook voorleggen in de beste 5 Europese competities.



Met de eenvoudige 3-0-zege blijft Napoli in het spoor van Inter. Het volgt op 3 punten met nog 6 wedstrijden te spelen.