Nog een medaille erbij: Bart Swings wint ook marathon op het EK skeeleren in Oostende

Skeeleraar Bart Swings heeft donderdag in Oostende de Europese titel op de marathon veroverd. Onze landgenoot bleef Indra Médard en de Spanjaard Patxi Peula voor. Voor Swings was het al de derde Europese titel op het Europees kampioenschap.

Bart Swings was de snelste van een kopgroep van vijf renners, die halverwege de koers was ontstaan. Naast Swings, Médard en Peula waren dat de Fransman Timothy Loubineaud en de Italiaan Daniel Niero. Een eerste vluchtpoging van de Duitser Felix Rijhnen was daarvoor al mislukt.

Bij de vrouwen zegevierde de Française Manon Fraboulet voor haar landgenotes Marie Dupuy en Marine Lefeuvre. Jorun Geerts was met een achtste plek de beste Belgische, Fran Vanhoutte werd dertiende.

De race, die was gegangmaakt door de Nederlandse skaters, eindigde in een massasprint. De marathon door de straten van Oostende was de afsluiter van het EK, dat zes dagen duurde.