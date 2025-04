Seizoensrevelatie Kortrijk boekt 25e zege en blijft afgetekend leider in de BNXT League

Sleutelmoment

Na een hoopgevende start van het eerste kwart valt Spirou Charleroi als een kaartenhuisje in elkaar. De bezoekers spelen te slordig en geven 11 turnovers weg. Kortrijk neemt de cadeautjes met de glimlach in ontvangst en zet een 35-12-score neer na slechts 10 minuten. Zo’n voorsprong moet je de Kortrijk Spurs in hun eigen Lange Munte niet geven. Zonder nog echt door te duwen behoudt de thuisploeg de voorsprong: 82-59 werd de eindstand.