Belgische dominantie in de puntenkoers op het EK skeeleren: Bart Swings pakt goud, Jason Suttels zilver

In de wegwedstrijd over één ronde van 500 meter raakten onze landgenoten niet in de finale. Morgen wacht enkel nog de marathon (42 kilometer). Ook daar is Bart Swings favoriet.

Bij de vrouwen was het ploegenspel doorslaggevend in de puntenkoers. Françaises Alison Bernardi (1e) en Marine Lefeuvre (3e) hielden de Italiaanse Edda Paluzzi van goud. Jorun Geerts stond er alleen voor en werd 8e.

Maar ook landgenoot Jason Suttels verkeerde in uitstekende doen. Suttels versnelde en reed rondenlang op kop, waardoor hij virtueel zelfs even de titel in handen had.

Bart Swings: "Ik had natuurlijk liever in Parijs gestaan"

Bart Swings geniet met volle teugen van het EK in eigen land. "Op zich is het niet de allerbeste planning", gaf hij wel toe. "Zeker met het oog op de winter. Maar ik mocht meedoen van mijn trainer en dan is het heel mooi om te kunnen winnen."

Al had Swings graag gezien dat skeeleren een olympische sport werd. "Ik had natuurlijk liever in Parijs gestaan. Maar we moeten het hier in Oostende doen en dat is ook prachtig."

"Ik doe wat ik graag doe en dat is skeeleren. Het maakt me hoe dan ook sterker, dit is fysiek een hele zware prikkel", vertelde hij na zijn nieuwe Europese titel.