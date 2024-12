Strafste Europese week in 35 (!) jaar: perfecte vijfklapper doet Belgische clubs dromen van meer

vr 13 december 2024 06:08

1, 2, 3, 4, 5! Perfecte week voor de Belgische clubs in Europa. Zo'n vijfklapper was maar liefst geleden van 1989. Geweldig nieuws voor de coëfficiënt én de ambities van alle vertegenwoordigers. Een situatieschets.

Dolle donderdag in Europa. Door de overwinningen van Club Brugge, Union, Anderlecht, Cercle Brugge én KAA Gent beleefde het Belgische voetbal een collectieve droomweek.



Goed voor de volledige 2.000 coëfficiëntenpunten, die ons land naar een straffe 5e plaats duwen op de Europese ranking van dit seizoen. Bovendien houden al onze clubs door hun zeges uitzicht op de volgende ronde - zie meer hieronder.

Club Brugge heeft één puntje nodig voor zekerheid

De stunt tegen Sporting maakt een wereld van verschil. Met 10 punten (en een 19e plaats in de tussenstand) zou Club Brugge al zeker kúnnen zijn van de top 24 als de puzzelstukjes goed vallen tijdens de laatste twee speeldagen. Maar om helemaal gerust te zijn, pakt blauw-zwart best nog een punt tegen Juventus of Manchester City.

21/1: Club Brugge - Juventus 29/1: Manchester City - Club Brugge

Anderlecht op koers voor top 8, Union in gevarenzone

Straffe Europese campagne van Anderlecht, zeg. Na 6 speeldagen nog steeds ongeslagen en zowaar op het voorlopige Europa League-podium met 16 punten.



Daardoor is paars-wit nú al zeker van een plaats in de top 24, maar ook voor de eerste 8 (en een rechtstreeks ticket naar de 1/8e finales) ziet het er uitstekend uit met nog twee speeldagen voor de boeg.

23/1: Viktoria Pilzen - Anderlecht 30/1: Anderlecht - Hoffenheim

Union blijft Europees in leven. Met 8 punten prijken de Brusselaars momenteel op de 20e plek in het klassement. Daar zal normaal nog een zege tegen Braga of Rangers bij moeten komen om boven de veilige streep te eindigen.

23/1: Union - Braga 30/1: Rangers - Union

Cercle en Gent zeker van top 24, wat met top 8?

Zo stroef het loopt in de competitie, zo vlot bolt het in Europa.



Door de triomf in Slovenië is Cercle Brugge al zeker van de top 24 in de Conference League én heeft het zelfs uitstekende kaarten om bij de eerste 8 te eindigen.

Want - in tegenstelling tot de andere competities - staat er nog maar één speeldag op het programma. En momenteel staat de Vereniging 7e.

Winst in het slotduel van volgende week tegen het Turkse Basaksehir moet volstaan.

19/12: Cercle Brugge - Basaksehir

Ook voor KAA Gent staan de sterren gunstig. Door de vlotte winst tegen TSC springt het naar plaats 13 in het klassement. Op de slotspeeldag wacht nog het Noord-Ierse Larne - het slechtste team in de Conference League met geen enkel punt.



Dat mag nooit fout lopen, toch? De top 8 nog halen wordt lastig, maar is niet helemaal onmogelijk.