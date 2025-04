LIVE: Marcus Rashford maakt gelijk vanop de stip, Belgen spelen voorlopig geen hoofdrol in City-Aston Villa

Guardiola "niet fair" tegenover Doku

Krijgt Doku vanavond een basisplek tegen Tielemans en co? Als je de woorden van Pep Guardiola gisteren op de persconferentie mag geloven wel.





"Ik ben niet fair geweest tegenover hem", meent de Spaanse keuzeheer. "Ik heb hem de laatste tijd te veel op de bank gezet, wetende dat we nooit resultaat konden halen zonder hem zoals tegen Tottenham en Brighton."





"In de gevarenzone is Doku niet te stoppen. Hij is een geweldige voetballer. En ik ben enorm blij met zijn spel."





Lovende woorden, komt er straks ook een vervolg?