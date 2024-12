Gaat Anderlecht feestnachtje tegemoet in Praag? "We gaan hier wel wat lokale dingen uitproberen"

Na 90 minuten zwoegen doet een zege altijd nog wat extra deugd. Dat was vanavond niet anders bij Anderlecht. Paars-wit beleefde geen makkelijke avond tegen de bonken van Slavia Praag, maar sloeg op het goeie moment genadeloos toe. Coach David Hubert was dan ook trots op zijn ploeg. "Al ben ik op één avond minstens 5 jaar verouderd", grapte hij.

"Ik wil ze dan ook een pluim geven voor wat ze hebben laten zien. Het was een enorm uitdagende wedstrijd, maar behalve die ene stilstaande fase waarop ze scoren en enkele tweede ballen hebben we het goed gedaan."

"Maar als coach ben je niks zonder de uitvoering van je spelers. Op mijn tactisch bord heb ik nog nooit een wedstrijd verloren. Het gaat erom hoe je de jongens meekrijgt in je verhaal."

"Of het een strak plan was van de coach? Als jij dat vond ...", lachte trainer David Hubert bij Play. "Heb je gezien wat we gedaan hebben? Bij momenten met 5 verdedigers."

Die 0-2-voorsprong konden ze toch niet meer helemaal weggeven? Paars-wit overleefde enkele hete standjes en trok de zege uiteindelijk ook over de streep.

Toen Slavia Praag vlak voor het uur de aansluitingstreffer te pakken had, zagen ze bij Anderlecht al wat doemscenario's voor hun ogen flitsen.

De Tsjechische pils zal voor na de winterstop zijn, maar we gaan de lokale dingen hier wel eens uitproberen.

Paars-wit flikte het vandaag wel met een speelstijl die niet echt gewoonlijk is voor het Anderlecht-huis. "Het was inderdaad op een atypische manier", beaamde Hubert.

"Al wil ik niet zeggen dat de manier niet bij ons past, want het hoort bij het voetbal. Ze hadden het in de eerste helft ook zeer moeilijk met de wijze waarop we ons presenteerden."

Dat was mede dankzij Yari Verschaeren, die een sterke eerste helft speelde, maar daarna geblesseerd uitviel. "Het had geen zin om daar risico's te nemen", vertelde Hubert daar nog over.

Maar paars-wit zal vanavond toch niet te veel inzitten met de kopzorgen rond Verschaeren, als we de trainer mogen geloven. "De Tsjechische pils zal voor na de winterstop zijn, maar we gaan de lokale dingen hier wel eens uitproberen", knipoogde hij.